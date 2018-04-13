В Одессе в результате ДТП перевернулся автомобиль Chery сотрудников ГСЧС. Об этом сообщает корреспондент

Авария произошла на пересечении улиц Жуковского и Ришельевской. Автомобиль сотрудников ГСЧС столкнулся с автомобилем Infiniti. Водитель и пассажир авто Chery обратились за медицинской помощью.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщал сегодня, 13 апреля, произошел масштабный пожар на набережной. Огонь охватил площадь в 500 кв. метров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира