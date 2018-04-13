Певец Виталий Козловский поделился снимком со своим папой по случаю дня его рождения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Козловский: Я сын простого человека, не вырос в роскоши излишеств Фото: vkozlovskiy / Instagram Совместными снимкам с ним исполнитель поделился в Instagram."Я сын простого человека, не вырос в роскоши излишеств. Не избалован был, как некто. Не видел чрезмерных пиршеств. Коль был бы глупым, мог бы сердиться на то, что было все иначе. Нет, я могу лишь поклониться тебе, отец, за свое счастье. За счастье быть тобой любимым и опекаемым тобою. Хоть иногда невыносимым я становлюсь, грублю порою. Прости меня, отец, за это, ты самый близкий друг на свете! Я сын большого человека, а это главное, поверьте. С днем рождения, папа", – написал он. Я сын простого человека, не вырос в роскоши излишеств. Не избалован был, как некто. Не видел чрезмерных пиршеств. Коль был бы глупым, мог бы сердиться на то, что было все иначе. Нет, я могу лишь поклониться, тебе, Отец, за своё счастье. За счастье быть тобой любимым, и опекаемым тобою. Хоть иногда невыносимым я становлюсь, грублю порою. Прости меня, Отец, за это, ты самый близкий Друг на свете! Я сын большого Человека, а это главное, поверьте. С Днём рождения, Папа * #любимыйпапа #мойДруг #стихотворениеТЕБЕ #happybirthday Публикация от ♣ * Vitaliy Kozlovskiy♣ * (@vkozlovskiy) 11 Апр 2018 в 10:14 PDT По профессии отец Козловского – электрик. Его мама – бухгалтер.Виталий Козловский родился 6 марта 1985 года во Львове.В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки отец был сын человека это Теги: новости