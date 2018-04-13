|Козловский показал своего отца и посвятил ему стихотворение
|13.04.2018 12:31
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Я сын простого человека, не вырос в роскоши излишеств. Не избалован был, как некто. Не видел чрезмерных пиршеств. Коль был бы глупым, мог бы сердиться на то, что было все иначе. Нет, я могу лишь поклониться, тебе, Отец, за своё счастье. За счастье быть тобой любимым, и опекаемым тобою. Хоть иногда невыносимым я становлюсь, грублю порою. Прости меня, Отец, за это, ты самый близкий Друг на свете! Я сын большого Человека, а это главное, поверьте. С Днём рождения, Папа * #любимыйпапа #мойДруг #стихотворениеТЕБЕ #happybirthdayПубликация от ♣ * Vitaliy Kozlovskiy♣ * (@vkozlovskiy) 11 Апр 2018 в 10:14 PDT
По профессии отец Козловского – электрик. Его мама – бухгалтер.Виталий Козловский родился 6 марта 1985 года во Львове.В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.
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