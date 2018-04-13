Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын планирует выдвинуть условия касательно денуклеаризации страны. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Tokyo Shimbun .

Ким Чен Ын будет требовать гарантии сохранения своего режима и политической системы в Северной Корее, "полной компенсации" за денуклеаризацию.

Указано, что это обсуждалось на встрече лидера КНДР с главой Китая Си Цзиньпином, которая состоялась накануне.

Также Ким Чен Ын заявил, что готов представить "дорожную карту" этапов денуклеаризации до или после своей встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Лидер Северной Кореи уточнил, что его стране не нужно ядерное оружие, если Соединенные Штаты Америки не будут проводить "враждебную политику" в отношении Корейской народно-демократической республики.

Кроме того, Ким Чен Ын выразил готовность вернуться к шестисторонним переговорам по ядерному разоружению. Известно, что раньше в них принимали участие Япония, Южная Корея, США, КНДР, Китай и Российская Федерация, но в 2004 году Северная Корея вышла из шестисторонних переговоров.

Как сообщал svodka.net ранее, в Корейской народно-демократической республике заявили , что готовы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова с Соединенными Штатами Америки.

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