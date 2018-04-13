Суд также отменил запрет на отчуждение акций. Данное определение не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его принятия.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества об отмене ареста 92,8% акций компании Укртелеком.

Об этом говорится в определении суда от 11 апреля 2018 года, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, информирует svodka.net.

«Отменить арест, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 19 октября 2017 года на 17,3 млрд штук акций, что составляет 92,791% уставного капитала ПАО «Укртелеком», — отмечается в тексте документа.

Суд также отменил запрет на отчуждение акций. Данное определение не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента его принятия.

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Напомним, в 2011 году компания «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства Укртелеком, заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора.

В мае 2017 году ФГИУ обратился в суд с иском к компании «ЕСУ», требуя расторгнуть договор купли-продажи акций оператора из-за невыполнения инвестиционных обязательств в размере $450 млн.

19 октября 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда госимущества расторг арестант в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций Укртелекома компанией «ЕСУ», тем самым вернув пакет акций Укртелекома в государственную собственность.

В феврале 2018 года высший суд отказался арестовать имущество Укртелекома.

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