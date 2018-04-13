|Вовка не допустили к конкурсу на новых членов НКРЭКУ
|13.04.2018 12:39
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Конкурсная комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не допустила действующего главу Дмитрия Вовка к участию в конкурсе на новых членов комиссии из-за несоответствия норме закона об опыте 5 лет в сфере энергетики. Об этом в Facebook сообщил экс-член НКРЭКУ Андрей Герус, передает
“Конкурсная Комиссия не допустила Дмитрия Вовка к конкурсу на новых членов НКРЭКУ из-за несоответствия норме закона об опыте 5 лет в сфере энергетики. У Дмитрия есть два рабочих дня на обжалование этого решения”, — написал он.
Напомним, в конце марта Президент Украины Петр Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ — Викторию Морозову и Вадима Таратуна, после чего комиссия потеряла кворум.