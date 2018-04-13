Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что на данный
момент, он не является членом ни одной политической партии. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман заявил, что
на него ничего не может повлиять, кроме "реального желания менять
ситуацию в стране" Фото: ЕРА "Я не планирую присоединяться ни к
одной политической силе. Я не являюсь членом ни единой политической
партии и в мои планы на сегодняшний день это не входит", –
заявил он.Гройсман добавил, что ему неизвестно о якобы намерении
парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" отозвать его из
правительства министров по своей квоте и инициировать его
отставку."Я не хочу комментировать слухи. Мне об этом ничего не
известно. Я не знаю о таких решениях ни в одной фракции коалиции в
украинском парламенте", – подчеркнул он.Гройсман заявил, что
на него ничего не может повлиять, кроме "реального желания менять
ситуацию в стране". Президентские выборы в Украине должны
состояться в 2019 году.
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