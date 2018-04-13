Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что на данный момент, он не является членом ни одной политической партии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман заявил, что на него ничего не может повлиять, кроме "реального желания менять ситуацию в стране" Фото: ЕРА "Я не планирую присоединяться ни к одной политической силе. Я не являюсь членом ни единой политической партии и в мои планы на сегодняшний день это не входит", – заявил он.Гройсман добавил, что ему неизвестно о якобы намерении парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" отозвать его из правительства министров по своей квоте и инициировать его отставку."Я не хочу комментировать слухи. Мне об этом ничего не известно. Я не знаю о таких решениях ни в одной фракции коалиции в украинском парламенте", – подчеркнул он.Гройсман заявил, что на него ничего не может повлиять, кроме "реального желания менять ситуацию в стране". Президентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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