Известная певица Бритни Спирс удивила своих поклонников нарядом, который она выбрала для посещения церемонии награждения GLAAD Media Awards.

На снимке, который испонительница обнародовала в своем Instagram-аккаунте, она запечатлена в довольно откровенном наряде - ультракоротком блестящем платье с вырезами по бокам и смелым декольте.

Стоит отметить, что Спирс стала лауреатом премии, которую вручают знаменитостям за вклад в борьбу за равенство прав сексуальных меньшинств. Заслуги артистки отметили в номинации "Авангардный подход". Награду Спирс вручал певец Рики Мартин, который является открытым гомосексуалистом.

"Быть принятым безоговорочно и иметь возможность выражать себя как личность через искусство - это такое благословение", - цитирует артистку USA Today .

Как сообщал svodka.net ранее, известная американская певица Бритни Спирс стала лицом новой рекламной кампании бренда Kenzo .

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