|Показала все: Бритни Спирс шокировала откровенным платьем
|13.04.2018 12:43
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Известная певица Бритни Спирс удивила своих поклонников нарядом, который она выбрала для посещения церемонии награждения GLAAD Media Awards.
На снимке, который испонительница обнародовала в своем Instagram-аккаунте, она запечатлена в довольно откровенном наряде - ультракоротком блестящем платье с вырезами по бокам и смелым декольте.
Стоит отметить, что Спирс стала лауреатом премии, которую вручают знаменитостям за вклад в борьбу за равенство прав сексуальных меньшинств. Заслуги артистки отметили в номинации "Авангардный подход". Награду Спирс вручал певец Рики Мартин, который является открытым гомосексуалистом.
"Быть принятым безоговорочно и иметь возможность выражать себя как личность через искусство - это такое благословение", - цитирует артистку USA Today.
Как сообщал svodka.net ранее, известная американская певица Бритни Спирс стала лицом новой рекламной кампании бренда Kenzo.
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