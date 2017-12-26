|Рада опубликовала текст законопроекта Порошенко об антикоррупционном суде
|26.12.2017 21:11
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Текст законопроекта президента Украины Петра Порошенко о Высшем антикоррупционном суде был опубликован на сайте Верховной Рады.
"Проект Закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Отмечается, что юрисдикция Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на территорию всей Украины.
"Задачей Высшего антикоррупционного суда является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений", - указано в тексте законопроекта.
Также сообщается, что судьей Высшего антикоррупционного суда может стать гражданин Украины в возрасте не моложе 35 лет. Он должен иметь опыт осуществления профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией. Кроме того, судья должен соответствовать всем остальным требованиям.
Закон вступит в силе со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко внес в парламент свой законопроект об антикоррупционном суде.
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