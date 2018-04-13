Компания Google сообщила о новом дизайне почтовой службы Gmail, который появится у пользователей в ближайшее время.

Среди новых функций Gmail появится интеграция с «Google Календарем», умные ответы (они уже есть в мобильных приложениях Gmail для Android и iOS), возможность отложить входящее письмо (Snooze), чтобы спустя какое-то время оно вновь появилось в начале списка непрочитанных, и работать с почтой оффлайн, информирует svodka.net.

В ближайшие недели Google откроет ранний доступ к новому интерфейсу Gmail для части пользователей.

Google не показала, как будет выглядеть новый дизайн. Но как стало известно, облик обновленного сайта включает некоторые элементы «материального» дизайна и будет приближен к мобильным приложениям почты Google. В левой части экрана появится выдвигающаяся боковая панель с быстрым доступом к сервисам поисковика, включая календарь, задачи и заметки Google Keep. Пользователям предложат три варианта оформления почты: стандартный с подсветкой вложений, таких как документы и фотографии, «комфортный» (без подсветки) и компактный, позволяющий уместить больше писем на экране.

Больше о готовящемся редизайне инженеры компании расскажут на конференции Google I/O, которая стартует 9 мая в Маунтин-Вью.

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