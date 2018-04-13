Замминистра обороны США: Российские учения показали, что РФ может разворачивать системы киберугроз вместе с военными
13.04.2018 12:47
Замминистра обороны США по делам международной безопасности Роберт
Карем заявил, что Кремль использует Украину как полигон для
испытания новых видов вооружения и кибероружия. Карем: Угроза
хакеров является реальной, также, как и военная угроза Скриншот:
Open Ukraine / YouTube "Угроза хакеров является реальной, также,
как и военная угроза... Провокационная риторика президента РФ
Владимира Путина поддерживается значительными капитальными
вложениями в укрепление российской военной машины. Россия
вкладывает крупные суммы в средства по запрету доступа. Российские
учения, такие как "Запад 2017" говорят, что Россия может
разворачивать свои системы киберугроз вместе с военными", –
заявил он.Карем добавил, что РФ нарушает международные договора и
международное право, в том числе конвенцию про запрет химического
оружия, что говорит о ее попытках изменить мировой порядок."Кремль
использует право вето в Совбезе ООН и не выполняет даже те
резолюции ООН, которые поддержала в свое время Россия, продавая
военные системы Ирану, что нарушает достигнутые соглашения", –
подчеркнул он.Замминистра обороны США добавил, что Путин вступил в
сговор с президентом Сирии Башаром Асадом и применяет репрессии в
том числе против граждан самой России. Он добавил, что Украину
Кремль использует как полигон для испытания новых видов вооружения
и кибероружия, а также использует как оружие энергоносители.27 июня
2017 года в Украине была зафиксирована масштабная
кибератака. "Вирус-вымогатель" парализовал
работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых
организациях, почтовых службах, государственных
учреждениях. Название вируса, шифрующего файлы на жестком
диске всех компьютеров в зараженной сети, – Petya.A
(другие
разновидности – NotPetya, Petya.D, ExPetr).По
словам заместителя главы Администрации Президента Украины Дмитрия
Шимкива, в результате кибератаки в Украине были выведены из
строя до 10% частных, правительственных и корпоративных
компьютеров.По данным компании ESET, разрабатывающей антивирусное
программное обеспечение, на Украину пришлось 75,2% случаев
заражения вирусом-шифровальщиком от общего числа в мире.В
январе 2018 года издание The Washington Post со ссылкой на
секретный отчет ЦРУ сообщило, что за кибератакой
"вируса-вымогателя" Petya.A летом 2017 года с "высокой
вероятностью" стояло российское Главное разведывательное
управление.15 февраля министерство иностранных дел
Великобритании официально обвинило
Россию в организации вирусной атаки NotPetya.В Белом доме
заявили в тот же день, что атака "вируса-вымогателя" NotPetya
была направлена Россией против Украины, однако нанесла миллиардные
убытки во многих странах мира. В Белом доме отметили, что
кибератака стала очередным свидетельством участия России в
украинском конфликте.Вслед за Великобританией и США в организации
кибератаки Россию обвинила Австралия.Рекомендую Twitter G+
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