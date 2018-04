Замминистра обороны США по делам международной безопасности Роберт Карем заявил, что Кремль использует Украину как полигон для испытания новых видов вооружения и кибероружия. Карем: Угроза хакеров является реальной, также, как и военная угроза Скриншот: Open Ukraine / YouTube "Угроза хакеров является реальной, также, как и военная угроза... Провокационная риторика президента РФ Владимира Путина поддерживается значительными капитальными вложениями в укрепление российской военной машины. Россия вкладывает крупные суммы в средства по запрету доступа. Российские учения, такие как "Запад 2017" говорят, что Россия может разворачивать свои системы киберугроз вместе с военными", – заявил он.Карем добавил, что РФ нарушает международные договора и международное право, в том числе конвенцию про запрет химического оружия, что говорит о ее попытках изменить мировой порядок."Кремль использует право вето в Совбезе ООН и не выполняет даже те резолюции ООН, которые поддержала в свое время Россия, продавая военные системы Ирану, что нарушает достигнутые соглашения", – подчеркнул он.Замминистра обороны США добавил, что Путин вступил в сговор с президентом Сирии Башаром Асадом и применяет репрессии в том числе против граждан самой России. Он добавил, что Украину Кремль использует как полигон для испытания новых видов вооружения и кибероружия, а также использует как оружие энергоносители.27 июня 2017 года в Украине была зафиксирована масштабная кибератака. "Вирус-вымогатель" парализовал работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях. Название вируса, шифрующего файлы на жестком диске всех компьютеров в зараженной сети, – Petya.A (другие разновидности – NotPetya, Petya.D, ExPetr).По словам заместителя главы Администрации Президента Украины Дмитрия Шимкива, в результате кибератаки в Украине были выведены из строя до 10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров.По данным компании ESET, разрабатывающей антивирусное программное обеспечение, на Украину пришлось 75,2% случаев заражения вирусом-шифровальщиком от общего числа в мире.В январе 2018 года издание The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ сообщило, что за кибератакой "вируса-вымогателя" Petya.A летом 2017 года с "высокой вероятностью" стояло российское Главное разведывательное управление.15 февраля министерство иностранных дел Великобритании официально обвинило Россию в организации вирусной атаки NotPetya.В Белом доме заявили в тот же день, что атака "вируса-вымогателя" NotPetya была направлена Россией против Украины, однако нанесла миллиардные убытки во многих странах мира. В Белом доме отметили, что кибератака стала очередным свидетельством участия России в украинском конфликте.Вслед за Великобританией и США в организации кибератаки Россию обвинила Австралия.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '241364'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

Архив Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"



