"Придется выполнить очень тяжелую работу"

"Не так уж идеалистически для Украины иметь евроатлантические стремления, желать вступить в Европейский Союз и НАТО. Я считаю, что это очень важные и реалистичные цели. Но я не буду скрывать от вас, что до того как вы будете готовы к вступлению в НАТО , придется выполнить очень тяжелую работу " , - заявила Роуз Геттемюллер во время 11-го Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка" Открой Украину ".

По словам Гетемюллер, в частности, Украине нужно реформировать оборонные институты, включая Министерство внутренних дел, и провести другие реформы

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Ежегодный международный мероприятие "Киевский Форум", начатый Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году, является платформой для дебатов по актуальным вопросам безопасности в Европе и Черноморском регионе. Целью Форума является усиление сотрудничества в сфере безопасности между Европейским союзом и Черноморским регионом, повышение уровня осведомленности о развитии безопасности между ключевых игроков, усиление роли независимых и неправительственных актеров в решении проблем безопасности в Европе.