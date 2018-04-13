|Уже наняла адвоката: Николь Кидман готовится к разводу
|13.04.2018 12:51
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Известная австралийская актриса Николь Кидман находится на грани развода со своим супругом Китом Урбаном. Она даже наняла адвоката по бракоразводным процессам. Об этом сообщает Viva.
"Она наняла известного юриста Джонатана Вольфа, который защищал интересы Кэти Холмс при разводе с Томом Крузом и сумел добиться для актрисы единоличной опеки над дочкой. Кидман надеется, что он и ей поможет отвоевать двоих детей - семилетнюю Фэйт и девятилетнюю Сэнди", - рассказал источник.
Отмечается, что за годы брака у супругов накопилось много проблем, которые не смог решить даже психолог.
Известно, что Кидман и Урбан поженились летом 2006 года. Через два года у них родилась дочь Сандэй. Кроме того, у супругов есть дочь по имени Фэйт, ее родила суррогатная мать.
Как сообщал svodka.net ранее, голливудский актер Рассел Кроу устроил распродажу вещей под названием "Искусство развода" в Сиднее.
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