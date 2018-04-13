Известная австралийская актриса Николь Кидман находится на грани развода со своим супругом Китом Урбаном. Она даже наняла адвоката по бракоразводным процессам. Об этом сообщает Viva .

"Она наняла известного юриста Джонатана Вольфа, который защищал интересы Кэти Холмс при разводе с Томом Крузом и сумел добиться для актрисы единоличной опеки над дочкой. Кидман надеется, что он и ей поможет отвоевать двоих детей - семилетнюю Фэйт и девятилетнюю Сэнди", - рассказал источник.

Отмечается, что за годы брака у супругов накопилось много проблем, которые не смог решить даже психолог.

Известно, что Кидман и Урбан поженились летом 2006 года. Через два года у них родилась дочь Сандэй. Кроме того, у супругов есть дочь по имени Фэйт, ее родила суррогатная мать.

Как сообщал svodka.net ранее, голливудский актер Рассел Кроу устроил распродажу вещей под названием "Искусство развода" в Сиднее.

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