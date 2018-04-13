разработало очередной законопроект, который усложнит жизнь простых украинцев, пишет со ссылкой на .

Как стало известно, чиновники решились снизить уровень уклонения от уплаты налогов между налогоплательщиков с высокими доходами.

«Минфин представляет для публичного обсуждения проекта Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами», – сообщили в пресс-службе.

Так, документ предусматривает введение критериев определения физических лиц с высокими доходами, взятие на учет и ежегодное представление налоговой декларации независимо от удержания агентами налога на доходы физлиц и военного сбора с их доходов.

Соответственно, ГФС получит доступ к информации о банковских счетах указанной категории лиц. Также, документ расширит объем информации, которая будет предоставляться банками по письменному требованию органов доходов и сборов относительно счетов людей с высокими доходами, при условии надлежащей защиты таких данных.

«Что это дает? Внедрение мировой практики в работе с налогоплательщиками, которые имеют большие состояния. Эффективный контроль касательно полноты и своевременности уплата налогов», — уверяют в министерстве.

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