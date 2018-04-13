|В Таиланде суд арестовал Настю Рыбку и отправил ее в тюрьму
|13.04.2018 12:54
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Провинциальный суд города Паттайя в пятницу предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном "секс-тренинге" обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает со ссылкой на РИА Новости.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, в зале суда, расположенном в блоке камер временного содержания суда Паттайи. На нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик.
"Всем восьми были предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса Таиланда, и была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание суда по этому делу состоится 24 апреля", — сообщил агентству секретарь суда.
"Обвинения предъявлены по статьям 209 — организация преступного сообщества, 210 — сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, и 282 — организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы", — пояснил он.
Напомним, Анастасия Вашукевич, которую накануне задержали в
Таиланде, пообещала предоставить американским СМИ информацию о
связи российских чиновников с сыном президента США Дональдом
Трампом младшим и бывшим советником президента Полом
Манафортом.