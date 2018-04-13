Конфликт произошел, когда руководитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко в окружении своей охраны собирался возложить цветы к памятнику генерала Ватутина.

В Мариинском парке в Киеве 13 апреля произошла борьба с участием активистов националистической организации «С14», информирует svodka.net.

На странице С14 опубликованы фото и видео с места событий.

Конфликт произошел, когда руководитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко в окружении своей охраны собирался возложить цветы к памятнику генерала Ватутина. Активисты перекрыли проход «делегации», после чего и произошла драка. По некоторым данным, во время столкновения в ход пошел слезоточивый газ.

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Кроме того, активисты облили красной краской памятник Ватутину и развернули плакат с надписью «Каждого палача ожидает расплата».

«Прямо сейчас Националисты из С14 в центре Киева, разогнали шабаш из сторонников Опоблока. Лидеру Опоблоку Бойко тоже немного досталось», — отметил на своей странице в Facebook активист Даниил Яковлев.

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