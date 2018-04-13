По информации заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, Россия планирует ввести войска в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В СБУ утверждают, что не позволят России реализовать ее планы Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Мы владеем информацией о планах российской стороны. Знаем о планах в окружении [президента РФ Владимира] Путина группы, которая поставила себе цель создать предпосылки для ввода уже осенью этого года в Украину российских войск под предлогом защиты русскоязычного населения", – сказал Кононенко.Он добавил, что в качестве повода для этого они планируют задействовать криминалитет, спортсменов, околокриминальные структуры для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных ходов."Но мы не дадим им реализовать эти планы. Будем и дальше изобличать подрывную деятельность российских спецслужб", – подчеркнул он.В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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