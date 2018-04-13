По информации заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора
Кононенко, Россия планирует ввести войска в Украину под предлогом
защиты русскоязычного населения. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В СБУ утверждают, что не позволят России
реализовать ее планы Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Мы
владеем информацией о планах российской стороны. Знаем о планах в
окружении [президента РФ Владимира] Путина группы, которая
поставила себе цель создать предпосылки для ввода уже осенью этого
года в Украину российских войск под предлогом защиты русскоязычного
населения", – сказал Кононенко.Он добавил, что в качестве
повода для этого они планируют задействовать криминалитет,
спортсменов, околокриминальные структуры для избиения участников
пророссийских мероприятий и крестных ходов."Но мы не дадим им
реализовать эти планы. Будем и дальше изобличать подрывную
деятельность российских спецслужб", – подчеркнул он.В апреле
2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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