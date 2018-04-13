На этой неделе рынки перестали переживать по поводу торговых войн. Возможно, потому что твиттер Трампа нашел себе другие темы, оставшись при этом таким же последовательным, как и ранее.

Иногда создавалось чувство, что в Белом доме сидят два человека, отбирающие друг у друга смартфон, чтобы выдать противоположные по содержанию твитты. Один вызывает экстаз в Украине, обещая послать умные ракеты туда, где их хотят перехватить россияне, другой – предлагает дружить в духе кота Леопольда. Собственно, на эти твитты больше только реагировал российский фондовый рынок, возбужденный санкциями. Фондовый рынок же США, кажется, больше обращал внимание на слушания в Конгрессе, куда пришел Цукерберг, и где его часами допрашивали конгрессмены. Судя по всему, Марк держался хорошо, поскольку акции Facebook на этом фоне выросли. По итогам последней недели подрос весь фондовый индекс S&P500, выбирающийся из коррекционный ямы. Утро пятницы он начнет на отметке в 2663,99 пунктов. Совершенно отказываясь пугаться третьей мировой войны.

И хотя до перестрелки двух ядерных держав сейчас гораздо ближе, чем в приснопамятные дни Карибского кризиса, никто в США не прячется в бункер, не скупает запасы риса на десятки лет вперед, все ждут трансляции. Ее, по законам жанра, обещают пустить в прайм-тайм на выходные. Когда рынки будут закрыты и спекулянты, как и простые люди, смогут включить телевизор и, налив себе немного виски, выпить за американский оборонпром. Может быть, страха нет потому, что рынки мало верят в то, что второй игрок то ли решится ответить, то ли сможет это сделать. Так или иначе, второй игрок всю неделю пытался придумать, что же ему делать с алюминием, которого теперь в России рискует стать очень много, ведь продать его будет очень сложно. После самого мощного санкционного выстрела, где перестали использовать холостые, и перешли к прицельному бомбардированию томагавками. Санкции, введенные как раз перед Пасхой, в качестве подарка от вашингтонского пасхального кролика, ударили по котировкам уже в понедельник. Падение было недолгим, рынок просто перешел на другой уровень, списав со счетов Русал и ударив по стоимости государственных банков, на которые, судя по всему, ляжет бремя поддержки известного рыбака Олега Дерипаски. Рубль в итоге потерял около 10%, отыграв часть, когда выяснилось, что дальнейшие санкции пока не одобрены Минфином США, а Трамп хочет дружить. Но спрогнозировать, что мы увидим на мониторах в понедельник довольно трудно. Так же трудно, как и следующий твитт Трампа.

Украинский рынок еврооблигаций был одним из самых скучных мест на планете.Государственные бонды в отсутствие хотя какого-то внятного новостного потока из Украины или притока-оттока средств на развивающиеся рынки немного снизились. Доходность еврооблигаций оставалась в диапазоне 4,5%-7,9%. В корпоративном сегменте также не происходило ничего интересного. Разве что можно вспомнить публикацию видео, на котором продают роскошный особняк под Мюнхеном, принадлежащий бывшему собственнику Мрии. Держатели еврооблигаций Мрии могут с удовольствием посмотреть, на что пошли их деньги и заценить Пшонка стайл, который радует глаз теперь простым немецким бюргерам. Может быть, спустя пару лет также порадуются и держатели еврооблигаций Авангарда или Укрлэндфарминга, чьи бумаги все еще торгуются и все еще пребывают в стадии переговоров о реструктуризации, которые никак не могут завершиться ввиду того, что переговорщики представляют либо разные миры, либо разные планеты.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

На внутреннем рынке на фоне выходных у депутатов основным ньюсмейкером в очередной раз стал Нацбанк. Впервые за долгое время заседание комитета по монетарной политике Нацбанка завершилось без поднятия учетной ставки. «Развалами рейхстага удовлетворен», заключили в НБУ, отметив, что эффект на инфляцию продолжает оказываться и новые повышения не нужны. А сама инфляция, судя по всему, прошла свой пик, снизившись в годовом выражении с 14% до 13%. И в первый раз за многие месяцы рынок полностью угадал с решением НБУ. То ли на рынке, наконец, научились понимать регулятора и читать правильно мысли, которые распространяют предварительно (а сам регулятор перестал играть в Гринспена), то ли мы увидели классическую ситуацию, когда остановившиеся часы показывают время правильно два раза в день и дело лишь в том, что ставка осталась неизменной.

Украинская валюта продолжает чувствовать себя хорошо. Возможно, наконец, удастся развеять миф, что гривня каким-то чудодейственным образом привязана к рублю и любые колебания последнего приводят к аналогичным движениям украинской валюты. Уже давно не приводят. Гривня продолжает околачиваться у отметки в 26,0 гривен за доллар. А хорошая погода, запустившая на полную мощность посевную, ей в этом активно помогает. Минфин продолжает размещать облигации, на этой неделе выставив всю линейку и не ограничив себя короткими бумагами. Спрос был даже на трехлетние облигации. А на украинском рынке акций продолжается активный рост. Индекс УБ открылся в пятницу с уровня в 1788 пунктов. Так высоко он не был с 2011 года. И если забыть о девальвации, то можно предположить, что на рынок вернулись старые добрые времена.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира