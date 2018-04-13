|Количество солнечных электростанций в Украине возросла на 13%, - Кабмин
|13.04.2018 12:56
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В период с 2014 по 2017 год в строительство солнечных электростанций привлекли почти 1 млрд. евро инвестиций.За первые три месяца 2018 года в Украине введено в эксплуатацию солнечных электростанций общей мощностью 100 мегаватт. Столько же, сколько за половину 2017 года.
Общая мощность солнечных электростанций в Украине сейчас составляет 841 мегаватт, - отметил советник председателя Госэнергоэффективности Константин Гура на конференции, предназначенной индустрии солнечной энергетики, сообщает "Урядовый курьер".
По мнению чиновников, наибольшим стимулом для строительства и эксплуатации альтернативных источников энергии в Украине "зеленый тариф", который правительство привязал к курсу евро на срок до 2030 года.
По словам Гуры, в период с 2014 по 2017 год в строительство солнечных электростанций привлекли почти 1000000000 евро инвестиций.
"Сейчас Украина продолжает привлекать инвесторов к работе на рынке возобновляемой энергетики. Мы работаем над идентификацией конкретных конкурентных инвестиционных проектов", - сообщил Гура.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделил 25900000 евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.
Ранее ЕБРР выделил почти 25 млн евро на строительство солнечной электростанции в Львовской области