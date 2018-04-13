|Лещенко рассказал о новом тренде в коррупционной среде (ВИДЕО)
|13.04.2018 13:03
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Раньше деньги воровали из украинского бюджета или госкомпаний, потом легализовывали в Украине — и превращались в «успешных бизнесменов». Теперь все по-другому
Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Лещенко.
В украинской коррупционной среде наметился новый тренд. , информирует svodka.net.
Раньше деньги воровали из украинского бюджета или госкомпаний, потом легализовывали в Украине — и превращались в «успешных бизнесменов».
Но теперь украденные деньги даже не возвращаются в Украину — за нее покупаются активы в Дюссельдорфе, Карловых Варах и Вене.
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Так воры грабят страну дважды — сперва с потоков, а потом — легализируя за рубежом.
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