Раньше деньги воровали из украинского бюджета или госкомпаний, потом легализовывали в Украине — и превращались в «успешных бизнесменов». Теперь все по-другому

Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Лещенко.

В украинской коррупционной среде наметился новый тренд. , информирует svodka.net.

Раньше деньги воровали из украинского бюджета или госкомпаний, потом легализовывали в Украине — и превращались в «успешных бизнесменов».

Но теперь украденные деньги даже не возвращаются в Украину — за нее покупаются активы в Дюссельдорфе, Карловых Варах и Вене.

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Так воры грабят страну дважды — сперва с потоков, а потом — легализируя за рубежом.

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