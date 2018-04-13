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Французская Engie строит у нас электростанцию, а с другой стороны, у нее доля в "Северном потоке - 2" - Аваков
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13.04.2018 13:03
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему
импонирует жесткая позиция США по строительству "Северного
потока-2". Аваков отметил позицию США по "Северному потоку --- 2"
Фото: Open Ukraine / Twitter "И очень странно, когда французская
компания Engie с одной стороны строит у нас гигантскую
электростанцию в Чернобыльской зоне. Это замечательные инвестиции и
хорошо для Украины, а с другой стороны имеют небольшую долю в Nord
Stream-2", – отметил министр.Аваков подчеркнул, что не важно,
насколько большая доля участия украинских партнеров в бизнесе
агрессора – Росиии."Они наступают на независимость моей
страны. И пусть это будут большие страны, наши партнеры и друзья,
но у нас есть принципы", – отметил глава МВД.Он добавил, что
ему импонирует жесткая позиция США по строительству "Северного
потока-2".Проект "Северный поток – 2", возглавляемый
бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает
строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд
м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.
Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с
пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал
поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015
года президент Европейского совета Дональд Туск заявил,
что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не
соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему
энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера
газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы. При
этом Германия и Финляндия разрешили возводить
газопровод на своей территории.3 апреля председатель правления
"Газпрома" Алексей Миллер предупредил, что после запуска "Северного
потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа
через Украину упадет в 10 раз.Президент США Дональд Трамп в
ходе встречи с президентами стран Балтии 3 апреля в Вашингтоне
раскритиковал Германию за поддержку строительства газопровода.5
апреля Верховная Рада Украины обратилась к международному
сообществу с призывом не допустить строительство "Северного
потока – 2".
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