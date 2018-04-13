Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему импонирует жесткая позиция США по строительству "Северного потока-2". Аваков отметил позицию США по "Северному потоку --- 2" Фото: Open Ukraine / Twitter "И очень странно, когда французская компания Engie с одной стороны строит у нас гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне. Это замечательные инвестиции и хорошо для Украины, а с другой стороны имеют небольшую долю в Nord Stream-2", – отметил министр.Аваков подчеркнул, что не важно, насколько большая доля участия украинских партнеров в бизнесе агрессора – Росиии."Они наступают на независимость моей страны. И пусть это будут большие страны, наши партнеры и друзья, но у нас есть принципы", – отметил глава МВД.Он добавил, что ему импонирует жесткая позиция США по строительству "Северного потока-2".Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. При этом Германия и Финляндия разрешили возводить газопровод на своей территории.3 апреля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предупредил, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентами стран Балтии 3 апреля в Вашингтоне раскритиковал Германию за поддержку строительства газопровода.5 апреля Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не допустить строительство "Северного потока – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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