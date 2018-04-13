По словам Кононенко, раскрытию преступления препятствуют "обстоятельства"

"У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор получаем ", - сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о ходе расследования, передает "Интерфакс-Украина". "