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За почти два года следствие не собрало доказательной базы по делу об убийстве Шеремета, - СБУ
13.04.2018 13:04
За почти два года следствие не собрало доказательной базы по делу об убийстве Шеремета, - СБУ
По словам Кононенко, раскрытию преступления препятствуют "обстоятельства"
За почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в автомобиле летом 2016 года.
За почти два года следствие не собрало доказательной базы по делу об убийстве Шеремета, - СБУ Фото: Associated Press

"У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор получаем", - сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о ходе расследования, передает "Интерфакс-Украина". "

Заместитель главы СБУ напомнил, что сотрудники спецслужбы входят в следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры и Национальной полиции, расследующей это преступление По словам Кононенко, раскрытию преступления препятствуют "обстоятельства".

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