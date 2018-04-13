|Во Франции автобус со студентами попал в ДТП: десятки травмированных
|13.04.2018 13:09
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Пассажирский автобус со студентами перевернулся на дороге близко от авиабазы Крейл в департаменте Уаз во Франции, 18 человек получили травмы. Пор этом сообщает со ссылкой на Le Parisien.
В автобусе находились студенты из Амьена, их перевозили из-за сбоев в железнодорожном сообщении. Всего в автобусе находилось 38 человек. С 18 пострадавших 15 были доставлены в больницы.
Полиция выясняет причину происшествия. На данный момент правоохранители подозревают, что водитель автобуса превысил скорость
Как сообщал в канадской больнице умерла тренер молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos Дейна Бронс, таким образом число погибших в результате столкновения автобуса, в котором находилась команда, с грузовиком достигло 16 человек.
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