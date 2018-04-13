При этом Россия надеется, что Запад не нанесет удар по Сирии и угрожает новыми потокам беженцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что страны Запада не решатся на «авантюру» в Сирии по иракскому или ливийскому сценарию, информирует svodka.net.

«Не приведи Господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому или по иракскому опыту <...> Сейчас, я надеюсь, на такую авантюру никто не отважится, — сказал российский министр на пресс-конференции в пятницу. — Но тем не менее, даже незначительные эксцессы приведут опять к новым волнам мигрантов в Европу».

Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая нападение в сирийском городе Дума была постановкой, к которой причастны спецслужбы одной из стран, заявил Лавров.

«Миссия Организации по запрещению химического оружия не так быстро и без чрезмерного энтузиазма, но под нашим и сирийским давлением, выехала в Сирию. Она должна прибыть в Дамаск утром 14 апреля, — отметил министр. — Рассчитываем, что задача без промедления поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия российские специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили».

Читайте: «Плюшевая дипломатия» с Лубянушкой-дурачком закончилась, - Саша Сотник

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка, — подчеркнул министр. — И к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира