Российская группа "Ленинград" презентовала альбом "Всякое". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шнуров: Назвать решил "Всякое", потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите, всеобъемлющее Фото: shnurovs / Instagram Композиции разместили на сайте iTines.Пластинка включает восемь песен: "Чашечки", "С.Ш.", "Путин", "Эстетика", "Амплуа", "Цой", "За...буль", "Без".О выходе нового альбома руководитель "Ленинграда" Сергей Шнуров также сообщил в Instagram."Назвать решил "Всякое", потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите, всеобъемлющее и ничтожное одновременно, ну и потом я, конечно, имел в виду, что мастера кратких рецензий, коими кишит интернет, обязательно напишут "говно", тем самым невольно достраивая всем известную цитату. Забавно. Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки – буду рад, нет – не расстроюсь", – написал он. 13 апреля. В час ночи. Сообщаю несколько раньше, потому как буду лететь. В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций. Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе дар на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю. Назвать решил «всякое», потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно, ну и потом я конечно имел в виду, что мастера кратких рецензий, коими кишит интернет, обязательно напишут «говно», тем самым невольно достраивая всем известную цитату. Забавно. Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки - буду рад, нет - не расстроюсь. Мне 45. Вы сможете скачать «всякое» в тунце (за деньги), или послушать в трубе (бесплатно), дар всё-таки. Я полетел дальше. Спасибо! Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 12 Апр 2018 в 12:14 PDT Предыдущий альбом группы "Ленинград" под названием "Фарш" вышел в 2014 году.13 апреля Сергей Шнуров празднует 45-летие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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