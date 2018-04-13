Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки по вопросам международной безопасности Роберт Карем рассказал, что из страны выдворили 95 российских офицеров разведки. Об этом сообщает РБК-Украина .

"Мы выдворили 95 российских офицеров разведки из США. Мы выдворили российских офицеров разведки из нашей страны для того, чтобы сделать невозможным использование тактики серых боевых действий против других стран. Именно по этой причине семь олигархов попали под наши санкции, 17 правительственных чиновников РФ. Россия продолжает деструктивные кибератаки: шпионаж и т.п.", - пояснил он.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, кандидат на пост государственного секретаря США Майк Помпео в ходе заседания международного комитета Сената США заявил, что Соединенные Штаты Америки обещают обновленный подход к сдерживанию Российской Федерации , а также завершение мягкой политики.

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