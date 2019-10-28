Некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, но в Верховной Раде пока не видят перспектив для этого.

Пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), в эфире телеканала ICTV сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

По словам спикера Рады, некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, несмотря на отсутствие санкций против России.

«Есть и те представители разных стран, которые все равно предлагают вернуться украинской делегации. Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной… на сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было «, – заявил Разумков.

Напомним, что украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Причиной такого решения стало возвращение России в сессионный зал. Позицию Украины поддержали Польша, Литва и Грузия.

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