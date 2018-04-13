Он не отвечает требованиям закона об опыте работы в сфере энергетики

Соответствующее решение было принято конкурсной комиссией на заседании в пятницу.

Одним из условий допуска к конкурсу является наличие 5 лет стажа в сферах энергетики и коммунальных услуг, а у Волка его нет.

Комиссия указала, что в сфере энергетики в Вовка только опыт в должности председателя НКРЕКП, тогда как опыт работы в инвестиционной компании ICU не может быть засчитан. "Проблема сложная, мы не знаем, сколько лет он занимался угольной промышленностью в ICU", - сообщил председатель конкурсной комиссии Василий Котко.

Секретарь комиссии Светлана Голикова отметила, что Волк может обжаловать это решение в течение двух дней.