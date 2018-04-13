|Волка не допустили к конкурсу в новый состав НКРЕКП
|13.04.2018 13:13
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Он не отвечает требованиям закона об опыте работы в сфере энергетикиКомиссия по отбору новых членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) не допустила нынешнего главу НКРЕКП Дмитрия Вовка к конкурсу в новый состав.
Дмитрий Вовк. Фото: patriot.donetsk.ua
Соответствующее решение было принято конкурсной комиссией на заседании в пятницу.
Одним из условий допуска к конкурсу является наличие 5 лет стажа в сферах энергетики и коммунальных услуг, а у Волка его нет.
Комиссия указала, что в сфере энергетики в Вовка только опыт в должности председателя НКРЕКП, тогда как опыт работы в инвестиционной компании ICU не может быть засчитан. "Проблема сложная, мы не знаем, сколько лет он занимался угольной промышленностью в ICU", - сообщил председатель конкурсной комиссии Василий Котко.
Секретарь комиссии Светлана Голикова отметила, что Волк может обжаловать это решение в течение двух дней.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует действия членов Национальной комиссии регулирования энергетики , которые утвердили формулу определения оптовой цены электроэнергии, известную как Роттердам +.