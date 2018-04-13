У Пелевина в его провальной книге «Смотритель» зашита одна гениальная тема – великий флюид. Как вы яхту назовете, проще говоря. На что настроитесь – то в итоге и будет. Есть, конечно, внешние обстоятельства. Но внутренние – важнее. И события последнего времени тому звенящими знаками.

Настрой команды в футболе – это характерная визуализация флюида. Когда Барса год назад в той же Лиге Чемпионов устроила такое, это смотрелось как космический остров в океане логики.

Сегодня это уже тренд. Засунуться по уши в говно, а потом через немогу извлекать себя оттуда по кускам. Ради обширной амплитуды. Ради сюжета и фабулы. Ради зрителя. И это просто вымышленный знак, что на этот раз флюид обернулся уже против Барсы. Ее смяла как в тисках для многих неожиданная Рома, совершив камбэк с 1:4. Вкатив непобедимой Барсе, абсолютному фавориту текущего розыгрыша главного клубного трофея Европы, три честных банки, и не дав шансов сопернику, в составе которого бегают великие Месси и Суарез, ни на одну.

Гегемония ЛаЛаги дала вторую жирную трещину уже на следующий день. Когда королевские пудели из главного мадридского клуба на полном расслабоне взошли на домашний газон против туринского Ювентуса. Поводов так вести себя у них было хотя отбавляй: еще свежая нега от победы с крупным счетом в прошлогоднем финале и три безответных мяча неделю назад в первой игре в Турине. Наверняка, мозжечок подавал маячки с картинками опущенной вчера Барселоны, но на подходе к выводам их гасило чувство собственной значимости.

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В итоге мир увидел величайшую из футбольных драм новейшей истории. Когда на третьей добавленной минуте при счете 3:0 в пользу Юве щупленький ушастый судья наспех отрастил себе стальные яйца диаметром с фаберже, поставил точку и выгнал с поля последнюю живую легенду футбола – голкипера Джанлуиджи Буффона. Не оставив тем шансов Ювентусу даже на отыгрыш. Так Мадрид буквально на карачках прополз в полуфинал. Счастливый, но опозоренный.

Сегодня флюид, настрой, вектор – это далеко не только футбол. Это уже общая тема. Никогда нельзя расслаблять булки раньше времени. НИКОГДА. Ни при каких обстоятельствах. Потому что с судьей «с мусорным ведром вместо сердца» может и не повезти. Теперь уже этот тренерский трындеж а ля «первая игра ничего не значит» стала не кокетством, а реальностью.

В Лиге Европы брыканулись даже Кони. Последний оплот российской армии на футбольных полях Европы. Перепугали старика Арсена до состояния поджатия нижней губы. А в смежных парах Марсель и Зальцбург свои камбэки – совершили. Марсель собрался после поражения и разорвал Лейпциг как тузик тряпку (5:2). Зальцбург, влетев в первой игре 2:4, и пропустив дома в ответном матче первым, оседлал флюид и растоптал Лацио 4:1, исполнив три решающих мяча за четыре минуты! Невозможное – вероятно.

Никогда. Не расслаблять. Булки.

До последней секунды.

До финального свистка.

Уверен, что с этим правилом войдут в полуфиналы все его участники. И это будет не только битва футбольных искусств. Но и битва флюидов. Я намерено пишу эту статью до сегодняшней жеребьевки. Потому что любой тетрис пар уже по умолчанию будет непредсказуемым. Но уже сейчас можно сказать, что Киеву в очередной раз улыбнулась судьба увидеть ТАКОЙ конец Лиги Чемпионов.

И если вы меня спросите, кто именно поедет в Киев на конец, я отвечу – ХЗ, и это круто. Классический театр на этом месте должен просто встать и расплакаться.

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