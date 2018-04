Возле российской авиабазы "Хмеймим" и базы ВМФ России в Сирии было зафиксировано перемещение семи американских самолетов. Об этом сообщает со ссылкой на данные сервиса мониторинга авиации Mil Radar. Семь американских самолетов были замечены близко от российской авиабазы "Хмеймим" и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Уточняется, что речь идет о шести противолодочных патрульных самолетах Военно-морских сил США Boeing P-8 Poseidon, которые еще называют "убийцами подлодок". Они вылетали с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Также на месте заметили самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed EP-3E Aries II, стартовавший с базы на греческом острове Крит. Как сообщал , военный эсминец США Donald Cook находится примерно в 100 км от сирийского порта Тартус, где находится военно-морская база России.

Эсминец USS Porter сможет добраться до Сирии через несколько дней.



12 APR: US Navy P-8A 168439 PS122 departed Sigonella at 0450z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/Z0pxWrsEmQ — Mil Radar (@MIL_Radar) 12 квітня 2018 р. 13 APR: US Navy P-8A 168433 PS133 departed Sigonella at 0534z - Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/UadxkrxSVl — Mil Radar (@MIL_Radar) 13 квітня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



