|Военные самолеты США окружили базы РФ в Сирии – СМИ
|13.04.2018 13:17
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Возле российской авиабазы "Хмеймим" и базы ВМФ России в Сирии было зафиксировано перемещение семи американских самолетов. Об этом сообщает со ссылкой на данные сервиса мониторинга авиации Mil Radar.
Семь американских самолетов были замечены близко от российской авиабазы "Хмеймим" и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Уточняется, что речь идет о шести противолодочных патрульных самолетах Военно-морских сил США Boeing P-8 Poseidon, которые еще называют "убийцами подлодок".
Они вылетали с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Также на месте заметили самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed EP-3E Aries II, стартовавший с базы на греческом острове Крит.
Как сообщал , военный эсминец США Donald Cook находится примерно
в 100 км от сирийского порта Тартус, где находится военно-морская
база России.
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