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В СБУ заявили, что следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета
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13.04.2018 13:19
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Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в
результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице
"Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Национальная полиция
засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета Фото:
ЕРА Отвечая на вопрос о том, что мешает раскрытию преступления,
Кононенко сказал: "Обстоятельства"."Мы работает, но, к сожалению,
ничего нового я сказать не могу… У нас нет реальной доказательной
базы, которую мы до сих пор получаем", – завил
он. Кононенко добавил, что сотрудники СБУ входят в
следственно-оперативную группу Генеральной прокуратуры и
Национальной полиции, которая расследует это преступление, и
исполняют только те задания, которые им
поручают.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в
результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице
"Украинской правды" и его гражданской жене Алене
Притуле. Следствие рассматривает пять версий мотивов
убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке
(вместо Притулы), критические публикации в издании "Украинская
правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации в
Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.В июне
2017 года председатель парламентского комитета по вопросам
свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар сообщала,
что в рамках досудебного расследования в деле Шеремета
допросили более 3000 человек, в том числе и очевидцев взрыва, а
также изъяли видеозаписи с камер наблюдения.В сентябре стало
известно, что Национальная полиция засекретила все
решения судов по делу об убийстве Шеремета.
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