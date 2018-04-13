Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Национальная полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета Фото: ЕРА Отвечая на вопрос о том, что мешает раскрытию преступления, Кононенко сказал: "Обстоятельства"."Мы работает, но, к сожалению, ничего нового я сказать не могу… У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор получаем", – завил он. Кононенко добавил, что сотрудники СБУ входят в следственно-оперативную группу Генеральной прокуратуры и Национальной полиции, которая расследует это преступление, и исполняют только те задания, которые им поручают.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке (вместо Притулы), критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации в Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.В июне 2017 года председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар сообщала, что в рамках досудебного расследования в деле Шеремета допросили более 3000 человек, в том числе и очевидцев взрыва, а также изъяли видеозаписи с камер наблюдения.В сентябре стало известно, что Национальная полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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