|Цвет, форма и полная радуга: ученые ответили на самые интересные вопросы о природном явлении
|13.04.2018 13:20
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Радуга является атмосферным оптическим явлением, которое появляется в результате преломления лучей света во множестве капель воды, когда идет дождь либо при искусственном разбрызгивании воды. Об этом сообщает Сегодня.
Белые солнечные лучи после того, как проходят через каждую каплю воды, превращаются в пестрый спектр из волн разной длины, в связи с чем "окрашиваются" в разные цвета - от красного до фиолетового. Так как у капель разная сферическая форма, спектр искажается в виде воронки. Отмечается, что такой эффект вызван преломлением света, отражением лучей от поверхности капель и интерференцией и дифракцией.
Невозможно увидеть спектр одной капли, однако, если их миллиарды, зритель может заметить совокупность цветных лучей, каждый из которых идет от отдельной капли, в виде дуги.
Кроме того, человек может увидеть полную радугу лишь под определенным углом. Центр большой радужной окружности находится на одной линии с глазами наблюдателя и Солнцем, когда человек находится в самолете либо на вершине горы.
Также указано, что каждый зритель видит свою радугу, даже если находится рядом с другим. Это связано с тем, что в их точке зрения пересекаются солнечные лучи, которые проходят через другие капли под другим углом. Помимо этого, каждый момент времени радуга обновляется, когда капли падают, а их заменяют другие.
Как сообщал svodka.net.uа, в небе над Харьков местные жители стали свидетелями редкого оптического феномена - радуги вокруг Солнца.
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