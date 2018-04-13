Радуга является атмосферным оптическим явлением, которое появляется в результате преломления лучей света во множестве капель воды, когда идет дождь либо при искусственном разбрызгивании воды. Об этом сообщает Сегодня .

Белые солнечные лучи после того, как проходят через каждую каплю воды, превращаются в пестрый спектр из волн разной длины, в связи с чем "окрашиваются" в разные цвета - от красного до фиолетового. Так как у капель разная сферическая форма, спектр искажается в виде воронки. Отмечается, что такой эффект вызван преломлением света, отражением лучей от поверхности капель и интерференцией и дифракцией.

Невозможно увидеть спектр одной капли, однако, если их миллиарды, зритель может заметить совокупность цветных лучей, каждый из которых идет от отдельной капли, в виде дуги.

Кроме того, человек может увидеть полную радугу лишь под определенным углом. Центр большой радужной окружности находится на одной линии с глазами наблюдателя и Солнцем, когда человек находится в самолете либо на вершине горы.

Также указано, что каждый зритель видит свою радугу, даже если находится рядом с другим. Это связано с тем, что в их точке зрения пересекаются солнечные лучи, которые проходят через другие капли под другим углом. Помимо этого, каждый момент времени радуга обновляется, когда капли падают, а их заменяют другие.

Как сообщал svodka.net.uа, в небе над Харьков местные жители стали свидетелями редкого оптического феномена - радуги вокруг Солнца.

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