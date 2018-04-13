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Количество солнечных электростанций в Украине возросло на 13%, - Кабмин
13.04.2018 13:21
Количество солнечных электростанций в Украине возросло на 13%, - Кабмин
В период с 2014 по 2017 год в строительство солнечных электростанций привлекли почти 1 млрд. евро инвестиций.
За первые три месяца 2018 года в Украине введено в эксплуатацию солнечных электростанций общей мощностью 100 мегаватт. Столько же, сколько за половину 2017 года.
Количество солнечных электростанций в Украине возросло на 13%, - Кабмин

Общая мощность солнечных электростанций в Украине сейчас составляет 841 мегаватт, - отметил советник председателя Госэнергоэффективности Константин Гура на конференции, предназначенной индустрии солнечной энергетики, сообщает "Урядовый курьер".

По мнению чиновников, наибольшим стимулом для строительства и эксплуатации альтернативных источников энергии в Украине "зеленый тариф", который правительство привязало к курсу евро на срок до 2030 года.

По словам Гуры, в период с 2014 по 2017 год в строительство солнечных электростанций привлекли почти 1000000000 евро инвестиций.

"Сейчас Украина продолжает привлекать инвесторов к работе на рынке возобновляемой энергетики. Мы работаем над идентификацией конкретных конкурентных инвестиционных проектов", - сообщил Гура.

Напомним,  Европейский банк реконструкции и развития выделил 25900000 евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

Ранее ЕБРР выделил почти  25 млн евро на строительство солнечной электростанции  в Львовской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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