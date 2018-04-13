В период с 2014 по 2017 год в строительство солнечных электростанций привлекли почти 1 млрд. евро инвестиций.

Общая мощность солнечных электростанций в Украине сейчас составляет 841 мегаватт, - отметил советник председателя Госэнергоэффективности Константин Гура на конференции, предназначенной индустрии солнечной энергетики, сообщает "Урядовый курьер".

По мнению чиновников, наибольшим стимулом для строительства и эксплуатации альтернативных источников энергии в Украине "зеленый тариф", который правительство привязало к курсу евро на срок до 2030 года.

По словам Гуры, в период с 2014 по 2017 год в строительство солнечных электростанций привлекли почти 1000000000 евро инвестиций.

"Сейчас Украина продолжает привлекать инвесторов к работе на рынке возобновляемой энергетики. Мы работаем над идентификацией конкретных конкурентных инвестиционных проектов", - сообщил Гура.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделил 25900000 евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.