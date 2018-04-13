Красота женских глаз во многом зависит от красиво оформленных бровей и ресниц.

Однако позволить себе наращивание ресниц в дорогих салонах может далеко не каждая женщина, а вот выглядеть красиво хотят все. Поэтому вопрос о том, как сделать ресницы длиннее самостоятельно, интересует многих девушек и женщин, пишет со ссылкой на .

Как сделать ресницы длиннее и гуще

Чтобы глаза отличались красивыми ресницами, выполняйте несложные правила ухода за ними.

1. Измените свой рацион. Для хорошего роста волос витамины, микроэлементы и другие полезные вещества просто необходимы. Обязательно добавьте в свое меню кератин, которым богаты петрушка, шиповник и болгарский перец.

2. Покупайте только качественную тушь для глаз, карандаши, тени и другие виды косметики. Если появилось раздражение на какое-либо средство, то сразу избавляйтесь от него и больше никогда не используйте. Низкопробные изделия могут не только вызывать аллергию, но и серьезные проблемы с кожей, вплоть до отека квинке.

3. Никогда не ложитесь спать в макияже, и особенно с тушью на ресницах.

4. Если вы находитесь под солнцем, то обязательно надевайте солнцезащитные очки.

Как сделать ресницы густыми и длинными

Хорошим помощником в улучшении структуры ресничек являются лечебные масла. Наиболее подходящими косметологи называют:

• Масло оливы

• Масло персика

• Касторовое масло

• Льняное масло

Принцип масел основывается на том, что они убирают пересушенность у ресниц, возникающую от декоративной косметики.

Как сделать длинные ресницы в домашних условиях

Много пользы для ресничек можно получить, если делать специальные маски, например:

• Смешивать витамин А, купленный в аптеке с касторовым маслом и наносить на ресницы.

• Смешивать сок алоэ, сок капусты и масло оливы, и наносить на реснички. Этой же смесью можно пользоваться вместо крема для области вокруг глаз и для избавления от синяков под глазами.

И помните, что наилучшего результата можно достичь, если соединять одновременно несколько методов по уходу за ресницами.

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