|Как сделать ресницы длиннее без наращивания в салоне
|13.04.2018 13:22
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Красота женских глаз во многом зависит от красиво оформленных бровей и ресниц.
Однако позволить себе наращивание ресниц в дорогих салонах может далеко не каждая женщина, а вот выглядеть красиво хотят все. Поэтому вопрос о том, как сделать ресницы длиннее самостоятельно, интересует многих девушек и женщин, пишет со ссылкой на .
Как сделать ресницы длиннее и гуще
Чтобы глаза отличались красивыми ресницами, выполняйте несложные правила ухода за ними.
1. Измените свой рацион. Для хорошего роста волос витамины, микроэлементы и другие полезные вещества просто необходимы. Обязательно добавьте в свое меню кератин, которым богаты петрушка, шиповник и болгарский перец.
2. Покупайте только качественную тушь для глаз, карандаши, тени и другие виды косметики. Если появилось раздражение на какое-либо средство, то сразу избавляйтесь от него и больше никогда не используйте. Низкопробные изделия могут не только вызывать аллергию, но и серьезные проблемы с кожей, вплоть до отека квинке.
3. Никогда не ложитесь спать в макияже, и особенно с тушью на ресницах.
4. Если вы находитесь под солнцем, то обязательно надевайте солнцезащитные очки.
Как сделать ресницы густыми и длинными
Хорошим помощником в улучшении структуры ресничек являются лечебные масла. Наиболее подходящими косметологи называют:
• Масло оливы
Принцип масел основывается на том, что они убирают пересушенность у ресниц, возникающую от декоративной косметики.
Как сделать длинные ресницы в домашних условиях
Много пользы для ресничек можно получить, если делать специальные маски, например:
• Смешивать витамин А, купленный в аптеке с касторовым маслом и
наносить на ресницы.
И помните, что наилучшего результата можно достичь, если соединять одновременно несколько методов по уходу за ресницами.