«От имени только народа России, заявляем тебе, Трамп: мы ненавидим тебя, мы ненавидим твою политику, так как ты ненавидишь свой народ. Ты принимаешь наших перебежчиков, наших изменников родины, ведешь сплетни на весь мир. Дальше так продолжаться не может…», – заявляет одна из активисток в ролике, который опубликован на YouTube-канале организации

Пенсионеры выразили недовольство тем, что глава Белого дома «подогнал военные корабли к берегам Сирии и продолжает убивать народ этой страны».

«Мы тебе этого не позволим. Мы победим. Мы презираем тебя, твою политику и всех собак твоих, которых ты втягиваешь и которые также, как и ты, громят весь мир», – заявила спикер.

В конце видео члены организации разрывают флаг США.

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