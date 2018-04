Договором о дружбе между Украиной и РФ не предусмотрено право сторон выйти по собственному желанию из его отдельных статей

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4057; coreola.articleid = 241371; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4057] = 4057; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Сирия Надежда Савченко Владимир Рубан

Назар Холодницкий Сергей Скрипаль судно Норд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/jaremenko.html", "name": "Богдан Яременко" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Богдан Яременко

Договором о дружбе между Украиной и РФ не предусмотрено право сторон выйти по собственному желанию из его отдельных статей { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/jaremenko/dogovorom-o-druzhbe-mezhdu-ukrainoy-i-rf-ne-predusmotreno-pravo-storon-vyyti-po-sobstvennomu-zhelaniyu-iz-ego-otdelnyh-statey-241371.html" }, "headline": "Договором о дружбе между Украиной и РФ не предусмотрено право сторон выйти по собственному желанию из его отдельных статей", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2413/71_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-13T13:38:02+02:00", "dateModified": "2018-04-13T13:57:23+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Решение Украины о выходе из отдельных статей договора о дружбе с РФ позволит Москве расторгнуть его в одностороннем порядке, отметил украинский дипломат Богдан Яременко." , "keywords": "Россия, Петр Порошенко, Украина, Богдан Яременко" } Богдан Яременко Украинский дипломат. Генеральный консул Украины в Эдинбурге (2006–2008), генеральный консул Украины в Стамбуле (2010–2014). Член партии УКРОП. все материалы автора → Договором о дружбе между Украиной и РФ не предусмотрено право сторон выйти по собственному желанию из его отдельных статей Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 13.38 | комментариев: Учим матчасть.Ну и о "революционном" обещании Порошенко на пятом году войны отменить некоторые статьи договора о дружбе с РФ в одностороннем порядке.В соответствии с нормами и принципами международного права, в одностороннем порядке можно только расторгнуть договор. Полностью.А вот выход из некоторых частей/статей/положений возможен лишь при условии достижения договоренностей между участниками договора, если иное не предусмотрено самим договором.Договором о дружбе между Украиной и РФ не предусмотрено право сторон выйти по собственному желанию из его отдельных статей.Заявление/решение Украины об одностороннем выходе из каких-то отдельных статей договора о дружбе с РФ позволит России воспользоваться положениями международного права о целостности договоров, заявить, что выход Украины из отдельных статей является невыполнением договора, и расторгнуть его в одностороннем порядке.Так в чем смысл? Почему не выйти из него самим на том основании, что Россия нарушила статью об уважении территориальной целостности и принцип нерушимости границ? И какая ценность для Украины соответствующих статей (Порошенко говорит, что именно из-за наличия статьи об уважении к территориальной целостности Украины не разрывает договор), если Россия наплевала на них? Источник: Bohdan Yaremenko / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки статей украины отдельных дружбе договором Теги: богдан яременко