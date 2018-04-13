Договором о дружбе между Украиной и РФ не предусмотрено право сторон выйти по собственному желанию из его отдельных статей

|
var login_api = false; var coreola = new coreola();
coreola.sectionid = 4057; coreola.articleid = 241371;
coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] =
2212;coreola.sections[4057] = 4057; coreola.statstart();
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id =
id; js.src =
"//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script',
'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; {
"@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url":
"http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type":
"SearchAction", "target":
"/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input":
"required name=search_term_string" } } Клуб читателей function
updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str
+= ''; u_str += ''; u_str +=
''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g,
'%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += '';
$(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else {
u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); }
updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){
updateuserbar(); });
- Главная
- Новости
- Публикации
- Спецпроекты
- Интервью Дмитрия Гордона
- Эксклюзив G
- Бульвар Гордона
- UA
- English
- О нас
- КИЕВ
- ВОЙНА В УКРАИНЕ
- ПОЛИТИКА
- ДЕНЬГИ
- МИР
- СПОРТ
- КУЛЬТУРА
- ТЕХНО
- ОБРАЗ ЖИЗНИ
- Еще
- КИЕВ
- Днепр
- Донецк
- Луганск
- Львов
- Мариуполь
- Одесса
- Харьков
- ИНФОГРАФИКА
- Фото
- Видео
- Архив
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList",
"itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item":
{ "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , {
"@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id":
"http://gordonua.com/blogs/jaremenko.html", "name": "Богдан
Яременко" } } ] }
- Сирия Надежда Савченко Владимир
Рубан
- Назар Холодницкий Сергей Скрипаль
судно Норд
- Правда о Киеве в оккупации
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage",
"@id":"http://gordonua.com/blogs/jaremenko/dogovorom-o-druzhbe-mezhdu-ukrainoy-i-rf-ne-predusmotreno-pravo-storon-vyyti-po-sobstvennomu-zhelaniyu-iz-ego-otdelnyh-statey-241371.html"
}, "headline": "Договором о дружбе между Украиной и РФ не
предусмотрено право сторон выйти по собственному желанию из его
отдельных статей", "image": { "@type": "ImageObject", "url":
"http://gordonua.com/img/article/2413/71_main.jpg", "height":
"746", "width": "560" }, "datePublished":
"2018-04-13T13:38:02+02:00", "dateModified":
"2018-04-13T13:57:23+02:00", "author": { "@type": "Person", "name":
"ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name":
"ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url":
"http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200",
"height": "200" } } , "description": "Решение Украины о выходе из
отдельных статей договора о дружбе с РФ позволит Москве расторгнуть
его в одностороннем порядке, отметил украинский дипломат Богдан
Яременко." , "keywords": "Россия, Петр Порошенко, Украина, Богдан
Яременко" } Богдан Яременко
- ГОРДОН
-
- Блоги
-
- Богдан Яременко
- Договором о дружбе между Украиной и РФ не предусмотрено право
сторон выйти по собственному желанию из его отдельных статей
Украинский дипломат. Генеральный консул Украины в Эдинбурге
(2006–2008), генеральный консул Украины в Стамбуле (2010–2014).
Член партии УКРОП.
все материалы автора →
Договором о дружбе между Украиной и РФ не предусмотрено право
сторон выйти по собственному желанию из его отдельных статей
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 13.38 |
комментариев: Учим матчасть.Ну и о "революционном" обещании
Порошенко на пятом году войны отменить некоторые статьи договора о
дружбе с РФ в одностороннем порядке.В соответствии с нормами и
принципами международного права, в одностороннем порядке можно
только расторгнуть договор. Полностью.А вот выход из некоторых
частей/статей/положений возможен лишь при условии достижения
договоренностей между участниками договора, если иное не
предусмотрено самим договором.Договором о дружбе между Украиной и
РФ не предусмотрено право сторон выйти по собственному желанию из
его отдельных статей.Заявление/решение Украины об одностороннем
выходе из каких-то отдельных статей договора о дружбе с РФ позволит
России воспользоваться положениями международного права о
целостности договоров, заявить, что выход Украины из отдельных
статей является невыполнением договора, и расторгнуть его в
одностороннем порядке.Так в чем смысл? Почему не выйти из него
самим на том основании, что Россия нарушила статью об уважении
территориальной целостности и принцип нерушимости границ? И какая
ценность для Украины соответствующих статей (Порошенко говорит, что
именно из-за наличия статьи об уважении к территориальной
целостности Украины не разрывает договор), если Россия наплевала на
них?
Источник: Bohdan Yaremenko / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Сводка.нет - Новости Украины и Мира