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Яременко: Договором о дружбе между Украиной и РФ не предусмотрено право сторон выйти по собственному желанию из его отдельных статей
13.04.2018 13:27
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Украинский дипломат. Генеральный консул Украины в Эдинбурге (2006–2008), генеральный консул Украины в Стамбуле (2010–2014). Член партии УКРОП.

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Договором о дружбе между Украиной и РФ не предусмотрено право сторон выйти по собственному желанию из его отдельных статей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 13.38 | комментариев: Учим матчасть.Ну и о "революционном" обещании Порошенко на пятом году войны отменить некоторые статьи договора о дружбе с РФ в одностороннем порядке.В соответствии с нормами и принципами международного права, в одностороннем порядке можно только расторгнуть договор. Полностью.А вот выход из некоторых частей/статей/положений возможен лишь при условии достижения договоренностей между участниками договора, если иное не предусмотрено самим договором.Договором о дружбе между Украиной и РФ не предусмотрено право сторон выйти по собственному желанию из его отдельных статей.Заявление/решение Украины об одностороннем выходе из каких-то отдельных статей договора о дружбе с РФ позволит России воспользоваться положениями международного права о целостности договоров, заявить, что выход Украины из отдельных статей является невыполнением договора, и расторгнуть его в одностороннем порядке.Так в чем смысл? Почему не выйти из него самим на том основании, что Россия нарушила статью об уважении территориальной целостности и принцип нерушимости границ? И какая ценность для Украины соответствующих статей (Порошенко говорит, что именно из-за наличия статьи об уважении к территориальной целостности Украины не разрывает договор), если Россия наплевала на них?

Источник: Bohdan Yaremenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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