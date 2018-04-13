|Украинская певица оконфузилась во время выступления в России
|13.04.2018 13:28
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Украинская певица Вера Брежнева во время концерта упала под сцену. Инцидент, который произошел в российском Красногорске, был запечатлен на видео, а затем опубликовал пользователями в сети.
Стоит отметить, что оконфузилась исполнительница не только из-за падения - усугубил момент тот факт, что фонограмма с ее голосом продолжала звучать. Поэтому всех зрителям в зале стало понятно, что Вера пела под фонограмму.
Упала артистка из-за длинного наряда - она запуталась в нем во время прогулки по залу перед зрителями. На помощь Брежневой пришел один из работников, в то время, как зрители остались неподвижны.
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