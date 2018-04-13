Украинская певица Вера Брежнева во время концерта упала под сцену. Инцидент, который произошел в российском Красногорске, был запечатлен на видео, а затем опубликовал пользователями в сети.

Стоит отметить, что оконфузилась исполнительница не только из-за падения - усугубил момент тот факт, что фонограмма с ее голосом продолжала звучать. Поэтому всех зрителям в зале стало понятно, что Вера пела под фонограмму.

Упала артистка из-за длинного наряда - она запуталась в нем во время прогулки по залу перед зрителями. На помощь Брежневой пришел один из работников, в то время, как зрители остались неподвижны.



Как сообщал svodka.net ранее, известная украинская певица Оля Полякова посоветовала не пускать в страну звезд шоу-бизнеса из России .

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