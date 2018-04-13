За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 66 обстрелов врага

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 66 обстрелов врага. Противник выпустил по защитниках Украины около 90 мин калибром 120 и 82 миллиметра.

Украинские военные были вынуждены около 20 раз открывать адекватный огонь, применяя вооружение, не запрещено минского соглашениями.

"С грустью сообщаем, что вчера российская вооруженная агрессия унесла жизни еще одного защитника Украины. Вследствие вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий 1986 года рождения", - представитель Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Еще один военнослужащий получил ранения в результате вражеских обстрелов. Его доставили в военно-мобильного госпиталя, состояние здоровья бойца оценивается как тяжелое", - добавил он.

Ранее штаб АТО сообщал, что за минувшие сутки, 12 апреля, боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО - погиб 1 украинский военный, еще 1 - получил ранения.