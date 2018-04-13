|Жеребьевка 1/2 финала ЛЧ: стали известны полуфинальные пары
|13.04.2018 13:30
|
В Швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка предпоследнего этапа Лиги Чемпионов сезона 2017-2018, конец которой пройдет в Киеве.
Об этом пишет тематическое издание Football.ua.
На жеребьевке присутствовал мэр Киева Виталий Кличко и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который и определил полуфинальные пары в ЛЧ.
В полуфинале жребий свел команды следующим образом:
Бавария — Реал
Ливерпуль — Рома
Команды, указанные первыми, первый матч проведут на домашней арене. Первые матчи 1/2 финала пройдут 24/25 апреля, ответные – 1/2 мая.
Поделитесь статьей с друзьями