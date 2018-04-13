Жеребьевка 1/2 финала ЛЧ: стали известны полуфинальные пары



В Швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка предпоследнего этапа Лиги Чемпионов сезона 2017-2018, конец которой пройдет в Киеве. Об этом пишет тематическое издание Football.ua. На жеребьевке присутствовал мэр Киева Виталий Кличко и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который и определил полуфинальные пары в ЛЧ. В полуфинале жребий свел команды следующим образом: Бавария — Реал Ливерпуль — Рома Команды, указанные первыми, первый матч проведут на домашней арене. Первые матчи 1/2 финала пройдут 24/25 апреля, ответные – 1/2 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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