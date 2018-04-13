Окружение президента Российской Федерации Владимира Путина планирует осенью ввести российские войска в Украину, используя как повод защиту русского языка и русскоязычного населения Украины.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, пишут "Украинские новости".

"Эта акция планируется уже осенью. Но мы этого не допустим",- сказал он.

По словам зампредседателя СБУ, российские кураторы планируют организовать группы спортсменов -"титушек" для избиения участников мероприятий, организованных в защиту русского языка.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет о том, что на территории аннексированного Россией Крыма находятся 30 тыс. российских военных, а в армейских корпусах на неподконтрольной части Донбасса - 35 тыс. человек.

Черноморский флот России в оккупированном Крыму привели в боевую готовность.

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