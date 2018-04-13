Украину Кремль использует как полигон для испытания новых видов вооружения и кибероружия, а также использует как оружие энергоносители.

В 2017 году подготовленная российскими военными нападение вируса NotPetya привела к большим убыткам во всем мире и представляла угрозу критической инфраструктуре. Об этом заявил замминистра обороны США по делам международной безопасности Роберт Карем, выступая на 11-м Киевском форуме по безопасности, информирует svodka.net.

«Угроза хакеров является реальной, так же, как и военная угроза… Провокационная риторика президента РФ Владимира Путина поддерживается значительными капитальными вложениями в укрепление российской военной машины. Россия вкладывает крупные суммы в средства по запрету доступа. Российские учения, такие как «Запад-2017″, говорят, что Россия может разворачивать свои системы киберугроз вместе с военными», – заявил он.

Карем добавил, что РФ нарушает международные договоры и международное право, в том числе конвенцию о запрете химического оружия, что говорит о ее попытках изменить мировой порядок.

«Кремль использует право вето в Совбезе ООН и не выполняет даже те резолюции ООН, которые поддержала в свое время Россия, продавая военные системы Ирану, что нарушает достигнутые соглашения», – подчеркнул он.

Читайте: В России придумали "ответные меры" на санкции США

Замминистра обороны США добавил, что Путин вступил в сговор с президентом Сирии Башаром Асадом и применяет репрессии в том числе против граждан самой России. Он добавил, что Украину Кремль использует как полигон для испытания новых видов вооружения и кибероружия, а также использует как оружие энергоносители.

27 июня 2017 года в Украине была зафиксирована масштабная кибератака. «Вирус-вымогатель» парализовал работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях. Название вируса, шифрующего файлы на жестком диске всех компьютеров в зараженной сети, – Petya.A (другие разновидности – NotPetya, Petya.D, ExPetr).

По словам заместителя главы Администрации Президента Украины Дмитрия Шимкива, в результате кибератаки в Украине были выведены из строя до 10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров.

Читайте: Если Россию накажут в Сирии, то отыграется она на Украине, - Юрий Касьянов

По данным компании ESET, разрабатывающей антивирусное программное обеспечение, на Украину пришлось 75,2% случаев заражения вирусом-шифровальщиком от общего числа в мире.

В январе 2018 года издание The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ сообщило, что за кибератакой «вируса-вымогателя» Petya. A летом 2017 года с «высокой вероятностью» стояло российское Главное разведывательное управление.

15 февраля министерство иностранных дел Великобритании официально обвинило Россию в организации вирусной атаки NotPetya.

В Белом доме заявили в тот же день, что нападение «вируса-вымогателя» NotPetya была направлена Россией против Украины, однако нанесла миллиардные убытки во многих странах мира. В Белом доме отметили, что кибератака стала очередным свидетельством участия России в украинском конфликте.

Вслед за Великобританией и США в организации кибератаки Россию обвинила Австралия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира