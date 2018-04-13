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Замгенсека НАТО Геттемюллер: Я не согласна, что цель Украины присоединиться к ЕС и НАТО - мечты идеалистов
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13.04.2018 13:35
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Замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер считает важной и реалистичной
цель Украины стать членом Североатлантического альянса и Евросоюза.
Геттемюллер назвала важной цель Украины вступить в НАТО Фото: Open
Ukraine / Twitter "Я не согласна, что цель Украины присоединиться к
Европейскому Союзу и НАТО – это мечты идеалистов", – отметила
Геттемюллер. Она подчеркнула, что это важные и реалистичные
задачи."Но вы должны понять, что на этом пути вам нужно сделать
очень много", – подчеркнула замгенсека НАТО.Она добавила, что
Украина знает о своих обязательствах по проведению реформ.В ходе
форума президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет
настаивать на получении Плана действий по членству в
НАТО и продвигать всеобъемлющую секторальную интеграцию с
Евросоюзом параллельно с Соглашением об ассоциации.Сотрудничество с
НАТО Украина активизировала в 2014 году на фоне аннексии Крыма
Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года
Верховная Рада приняла закон, который предусматривает
отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с новой
Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление
сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной
совместимости Вооруженных сил Украины с армиями
стран – членов НАТО является приоритетной задачей.9 марта
2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус
страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.16 сентября
2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским
союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1
сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в
полном объеме.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый
режим между Украиной и ЕС.
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