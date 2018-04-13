|В Кабмине обнаружили злоупотреблений на госпредприятиях на сумму 50 млн грн
|13.04.2018 13:37
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Аудиторы также предупредили принятия неэффективных решений, которые могли нанести убыток на 71 млн. гривенГосударственные аудиторы за первые 3 месяца 2018 обнаружили нарушений и злоупотреблений на 50 млн. гривен, а также предупредили принятия неэффективных управленческих решений, которые могли нанести убыток на 71 млн. гривен.
Фото: 0522.ua
Аудит осуществлялся на крупнейших государственных предприятиях и заключался в проверке отдельных хозяйственных операций.
Наиболее распространенными нарушениями являются оплата товаров и услуг по завышенным ценам, ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным договорам и нарушения требований законодательства в сфере закупок.
"По рекомендациям и оговорками государственных аудиторов объекты контроля не допустили нарушений законодательства, незаконного и неэффективного расходования государственных ресурсов в целом на 29 млн грн", - сообщает пресс-служба правительства.
Ранее сообщалось, что ряд руководителей крупнейших государственных предприятий избежала обязанности подавать электронные декларации даже несмотря на возможную причастность к коррупционным правонарушениям.
Также аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд сообщил, что российский националист владеет долями в стратегических для государственной энергетической компании.
Напомним, военная прокуратура разоблачила взяточника-госслужащего из Секретариата Кабмина.