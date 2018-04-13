Аудиторы также предупредили принятия неэффективных решений, которые могли нанести убыток на 71 млн. гривен

Аудит осуществлялся на крупнейших государственных предприятиях и заключался в проверке отдельных хозяйственных операций.

Наиболее распространенными нарушениями являются оплата товаров и услуг по завышенным ценам, ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным договорам и нарушения требований законодательства в сфере закупок.

"По рекомендациям и оговорками государственных аудиторов объекты контроля не допустили нарушений законодательства, незаконного и неэффективного расходования государственных ресурсов в целом на 29 млн грн", - сообщает пресс-служба правительства.

Ранее сообщалось, что ряд руководителей крупнейших государственных предприятий избежала обязанности подавать электронные декларации даже несмотря на возможную причастность к коррупционным правонарушениям.

Также аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд сообщил, что российский националист владеет долями в стратегических для государственной энергетической компании.