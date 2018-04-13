Сотрудники НАБУ решили вновь взяться за досудебное расследование по факту незаконного обогащения депутата от фракции БПП Сергея Лещенко, который купил за 7,5 млн квартиру в столице Украины.

Об этом сообщает агентство Укринформ, ссылаясь на соответствующее решение суда.

В НАБУ считают, что Лещенко, будучи нардепом, получил 7,55 млн грн дохода, законность оснований получения которых не подтверждается доказательствами. За эти деньги 31 августа он приобрел квартиру в Киеве на улице Франко, 11 площадью 192 квадратных метра.

Детектив НАБУ отмечает, что в декларации 2015 года политик указал доход 298 тысяч гривень и задекларировал сбережения в размере 50,7 тыс. евро и 102 тыс. долларов. В документе за следующий год Лещенко также указал общий доход на сумму 6,55 млн грн, из которых 3,77 и 2 млн грн является займом от владелицы «Украинской правды» Алены Притулы и Владислава Ендржиевского. Еще он задекларировал 1,66 млн грн дохода у своей жены Анастасии Топольской.

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Таким образом, у следствия появились сомнения в законности получения указанных средств. Детектив просил предоставить доступ к документам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно: к исправленным декларациям Лещенко за 2015-2016 годы; аккредитованных центров сертификации ключей, которые оказывали нардепу услуги электронной цифровой подписи, с использованием которых он заполнял и подавал декларации, и IP-адресам, с которых политик подал декларации.

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