|Помощь на детей в Украине: кто имеет на нее право и как ее получить
|13.04.2018 13:38
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Украинские матери имеют право на денежную помощь при рождении ребенка, пишет со ссылкой на .
Однако, это не единственный вид дотаций, которые могут получить беременные и молодые матери. Причем, многие не знают, на какую именно помощь могут претендовать и как ее получить.
Прежде только, чтобы получить пособие на ребенка, один из родителей должен подать соответствующие документы в Управление труда и социальной защиты населения:
Бывают случаи, когда сотрудники просят справку о составе семьи или другие документы. При этом родители могут их не предоставлять, так как это не предусмотрено законом.
Подать документы следует в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Кроме того, уточнить все вопросы можно по телефону горячей линии: 0-800-50-73-09.
Что же касается размера социальной выплаты, то он напрямую зависит от прожиточного минимума. В 2018 году он составляет 1853 гривны.
При этом Закон Украины «О Государственном бюджете на 2018 год» устанавливает следующие показатели прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения:
Другой вопрос — это помощь при беременности и декретные выплаты. Процедуру государственной помощи при беременности и родах регулирует раздел 2 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми». Право на нее имеют все беременные, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:
Такая государственная помощь предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода женщины (зарплата, денежное обеспечение, стипендия, пособие по безработице и т.д.). Кроме того, женщинам, которые не работают, а также тем, кто зарегистрирован как предприниматель, плата начисляется в размере 25% размера прожиточного минимума для трудоспособного населения страны.
Чтобы получить льготу, необходимо подать следующие документы:
Беременные идут в отпуск сроком на 30 недель. Он длится 70 календарных дней до родов и еще 56 дней поле рождения ребенка. Если же женщина родила двух и более детей или ей делали кесарево сечение, то отпуск увеличивается до 70 дней.
А вот выплата пособия на ребенка остается неизменной уже несколько лет подряд. Она не зависит ни от количества несовершеннолетних детей в семье, ни от того, какой ребенок по счету появилась. Так, например, помощь на первого и второго, третьего ребенка будет одинаковой. Пособие на ребенка в 2018 году составляет 41 280 гривен.
Кроме того, важно знать, что все деньги не выплачивают единовременно. В правительстве разделяют выплаты на несколько этапов.
Первый этап предусматривает выплату 10 300 гривен через 2-3 месяца после оформления всех необходимых документов.
Вся остальная финансовая помощь разделена на следующие 3 года: размер ежемесячного пособия составляет 860 гривен.
Право на дополнительные льготы также имеют матери-одиночки.
Максимальный размер выплат в 2018 году для матерей-одиночек составит:
Государственной помощи также получат дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
Государство обязуется выплачивать таким детям деньги до 18 лет. Алименты от государства предоставляются в размере, равном разнице между 50% ПМ для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. То есть, максимальная сумма социальных выплат достигает:
Закон Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам» регламентирует права детей на получение пособия по инвалидности. Размер таких выплат зависит от установленного в стране прожиточного минимума. Так, в 2018 году помощь составит:
Дети, оставшиеся без родительской опеки, которые получили статус сироты, получают пособие в размере 2-х прожиточных минимумов. За ребенка выплаты получает покровитель.