|Финальный бой Усика во Всемирной боксерской серии перенесен на лето
|13.04.2018 13:39
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Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в
тяжелом весе, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев
перенесли на лето. Об этом сообщили на своей странице в Twitter
организаторы турнира, передает
"Сейчас мы завершаем выбор даты и арены для наших летних
финалов. Это большие бои, и мы хотим, чтобы все было правильно", -
сказано в сообщении промоутеров Калле и Ниссе Зауерлянд.
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