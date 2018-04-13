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Финальный бой Усика во Всемирной боксерской серии перенесен на лето
13.04.2018 13:39

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев перенесли на лето. Об этом сообщили на своей странице в Twitter организаторы турнира, передает

"Сейчас мы завершаем выбор даты и арены для наших летних финалов. Это большие бои, и мы хотим, чтобы все было правильно", - сказано в сообщении промоутеров Калле и Ниссе Зауерлянд.

Отметим, что бой Усик - Гассиев был запланирован на 11 мая в городе Джидда (Саудовская Аравия). На кону поединка будут стоять пять поясов: WBA, WBC, WBO, IBF, чемпионский титул по версии "The Ring", а также специальный трофей Мохаммеда Али и 10 млн. долл.

Как сообщал Усик свой подготовительный процесс к финальному противостоянию WSBB проводит в Барселоне.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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