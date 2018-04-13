Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев перенесли на лето. Об этом сообщили на своей странице в Twitter организаторы турнира, передает





"Сейчас мы завершаем выбор даты и арены для наших летних финалов. Это большие бои, и мы хотим, чтобы все было правильно", - сказано в сообщении промоутеров Калле и Ниссе Зауерлянд.



Отметим, что бой Усик - Гассиев был запланирован на 11 мая в городе Джидда (Саудовская Аравия). На кону поединка будут стоять пять поясов: WBA, WBC, WBO, IBF, чемпионский титул по версии "The Ring", а также специальный трофей Мохаммеда Али и 10 млн. долл.



Как сообщал Усик свой подготовительный процесс к финальному противостоянию WSBB проводит в Барселоне.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира