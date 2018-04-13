На заседании 16 апреля, которое пройдет в Люксембурге, Совет ЕС не будет поднимать вопрос о дополнительных санкциях против России.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности сообщил журналистам, что Совет ЕС обсудит Россию в свете развития ситуации в Сирии и вокруг инцидента в Солсбери, но вопрос о дополнительных санкциях пока не стоит.

"Очевидно, что надо сохранять каналы коммуникации с Россией. Это касается вопросов внешней политики и безопасности", - отметил собеседник журналистов.

И напомнил, что в марте 2016 года Совет ЕС обстоятельно рассмотрел отношения Евросоюза с Россией и определил пять руководящих принципов взаимодействия с Москвой.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы британских следователей о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, однако не смогла установить его происхождение.

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