Министр обороны США Джеймс Мэттис во время закрытого заседания в
Белом доме заявил, что удар по Сирии необходимо сбалансировать,
чтобы избежать эскалации конфликта Запада с Россией и Ираном, пишет
The New York Times. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке По данным СМИ, США отложили удар по Сирии по инициативе главы
Пентагона Фото: ЕРА Собеседники издания рассказали, что во время
заседания Мэттис призвал получить более достоверные факты
причастности Асада к химической атаке в сирийском городе Дума,
чтобы убедить мир в необходимости военной операции."Мы пытаемся
остановить убийства невинных людей. Но если посмотреть на стра
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