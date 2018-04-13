Министр обороны США Джеймс Мэттис во время закрытого заседания в Белом доме заявил, что удар по Сирии необходимо сбалансировать, чтобы избежать эскалации конфликта Запада с Россией и Ираном, пишет The New York Times. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным СМИ, США отложили удар по Сирии по инициативе главы Пентагона Фото: ЕРА Собеседники издания рассказали, что во время заседания Мэттис призвал получить более достоверные факты причастности Асада к химической атаке в сирийском городе Дума, чтобы убедить мир в необходимости военной операции."Мы пытаемся остановить убийства невинных людей. Но если посмотреть на стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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