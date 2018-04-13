|Высокий уровень инфляции вызван подорожанием продуктов питания, - НБУ
|13.04.2018 13:44
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НБУ назвал причины роста ценНациональный банк Украины (НБУ) считает, что высокий уровень инфляции в марте вызван существенным подорожанием продуктов питания.
Фото: УНІАН
"Как и в предыдущем месяце, основной причиной высокой инфляции стало прежде только более существенное, чем ожидалось, подорожание продуктов питания. Также поддерживало инфляционное давление дальнейший рост производственных затрат, в частности на оплату труда. На ценах сказалось и быстрое восстановление потребительского спроса. Оставались высокими и инфляционные ожидания отдельных групп экономических агентов ", - сообщила пресс-служба НБУ.
При этом, регулятор отмечает, что проведение жесткой монетарной политики сдерживало инфляционное давление. В частности, через канал обменного курса.
Как и ожидалось, говорят в НБУ, предыдущие повышения учетной ставки сделали более привлекательными финансовые инструменты в гривне, что способствовало притоку иностранного капитала. Вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров это привело к переходу от девальвационного тренда к укреплению гривны с января 2018 года.
"Усиление гривны как к доллару США, так и валют стран-торговых партнеров сказалось прежде только на ценах топлива и импортных товаров", - добавили в НБУ.
Дополнительными факторами, которые сдерживали инфляцию, было уменьшение влияния от повышения цен и тарифов, регулируемых административно, а также коррекция цен на нефть.
Напомним, что в марте 2018 потребительские цены повысились на 1,1%.Инфляция составляет 13,2% в годовом измерении по сравнению с 14% в феврале этого года. В январе-марте инфляция составила 3,5%.
Напомним, инфляция на потребительском рынке в феврале 2018 по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года - 2,4%.