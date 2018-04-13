С момента возобновления закачки газа в подземные газохранилища 9 апреля Украина пополнила запасы голубого топлива уже на 17 млн ​​куб. м. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.

"Начиная с 9 апреля 2018 года начата закачка газа в подземные хранилища. По состоянию на сегодняшний день суточный режим закачки составляет больше 10 миллионов кубических метров, только за четыре дня закачано 17 млн. куб. м. Конечно, это не много, в то же время важен сам факт начала процедуры накопления газа в хранилищах", - сообщил Белявский.

Он добавил, что только в ПХГ Украины хранится 7,5 млрд куб. м голубого топлива.

"Темп закачки сегодня примерно соответствует режиму закачки аналогичного периода прошлого года", - отметил советник министра.

Напомним, Украина возобновила закачку газа в ПХГ 9 апреля.

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