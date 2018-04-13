Актер Питер фон Берг, который наиболее известен по роли в американском сериале "Карточный домик" побывал в оккупированном Донецке. Об этом сообщил присоединившийся к боевикам российский писатель Захар Прилепин на своей странице в Twitter.

Фон Берг сфотографировался с главарем боевиков Александром Захарченко и Прилепиным.

Также актер побывал в одном из театров оккупированного Донецка.

"Сегодня в нашем театре голливудский актер Питер фон Берг провел творческую встречу. Мероприятие посетило более пятидесяти актеров муздрамы, между них ведущие артисты и мастера сцены, театральная молодежь, а также воспитанники школы-студии "Перспектива", - заявили представители подконтрольного боевикам Донецкого драмтеатра.

Как сообщал svodka.net, так называемый депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко рассказал, что кандидат в президенты РФ Ксения Собчак посещала Крым в 2014 году .

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